O ministro israelita da Defesa, Israel Katz, afirmou que “são esperadas surpresas significativas ao longo deste dia em todas as frentes”, acrescentando que o exército israelita tem autorização para eliminar todos os altos responsáveis iranianos que constam da lista de alvos definidos por Israel.

Teerão ainda não confirmou oficialmente a morte de Khatib. O anúncio surge um dia depois de Israel ter declarado ter morto o responsável de segurança iraniano Ali Larijani e o chefe da força paramilitar voluntária Basij, Gholamreza Soleimani, estrutura ligada à Guarda Revolucionária Islâmica.

“Depois dos decisivos assassínios de altos responsáveis do regime, Larijani e Soleimani, o ministro dos Serviços de Informações iraniano, Esmail Khatib, que era responsável pelo sistema interno de homicídios e repressão do regime, foi também morto ontem à noite”, refere o comunicado do Ministério da Defesa israelita.

O conflito teve início a 28 de fevereiro e, segundo Israel, envolveu desde cedo forças aliadas dos Estados Unidos e de Israel. No arranque da guerra, foi também anunciada a morte do ex-líder supremo do Irão, o ayatollah Ali Khamenei, uma informação que nunca foi confirmada pelas autoridades iranianas.

Esmail Khatib tinha sido sancionado em 2022 pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, que acusou o Ministério dos Serviços de Informações iraniano de envolvimento em atividades cibernéticas contra os Estados Unidos e os seus aliados. Segundo Washington, Khatib dirigia redes de agentes de ciberameaças ligadas à ciberespionagem e a ataques de ransomware, com objetivos políticos.

O Governo norte-americano classificou ainda aquele ministério como um dos principais serviços de segurança do regime iraniano, responsabilizando-o por graves violações dos direitos humanos.

Na sequência das mortes de Larijani e Soleimani, o Irão reagiu com novos ataques esta manhã, lançando mísseis contra Israel e países vizinhos do Golfo Pérsico. Dois civis morreram nas imediações de Telavive, segundo fontes israelitas.

Desde o início da guerra, Teerão tem também visado infraestruturas energéticas de países árabes do Golfo e bases militares norte-americanas, numa estratégia destinada a pressionar Washington através do aumento dos preços do petróleo. O controlo iraniano sobre o Estreito de Ormuz, por onde circula cerca de um quinto do petróleo mundial, continua a alimentar receios de uma crise energética global.