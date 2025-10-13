Relatos nos meios de comunicação israelitas sugerem que os prisioneiros estão a ser preparados para deixar a Prisão de Ofer, na Cisjordânia ocupada.

Os nomes dos prisioneiros a libertar foram publicados pelo Ministério da Justiça de Israel na sexta-feira.

A lista não inclui sete nomes de alto perfil que o Hamas tinha exigido como parte da troca, incluindo Marwan Barghouti e Ahmad Saadat, apesar das negociações de última hora no domingo.

Dezenas de famílias aguardam desde o início da manhã, à porta da prisão, a libertação dos seus familiares. De acordo com o plano, cerca de 100 prisioneiros serão libertados para a Cisjordânia, outros serão deportados para Gaza ou para o Egipto, e um pequeno número será libertado para Jerusalém Oriental.