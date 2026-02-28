Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Num comunicado divulgado na rede social X, as Forças de Defesa de Israel (IDF) indicaram que os mecanismos de proteção aérea estão a operar para intercetar os projéteis.

Segundo a mesma nota, o Comando da Frente Interna enviou instruções de precaução diretamente para os telemóveis da população nas áreas consideradas de maior risco, numa tentativa de garantir resposta rápida perante a ameaça.

“As sirenes foram acionadas em várias zonas do país após a identificação de mísseis lançados do Irão em direção a Israel”, referiram as autoridades militares, acrescentando que a Força Aérea Israelita está no terreno “a atuar para intercetar e neutralizar as ameaças sempre que necessário”.