Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
Num comunicado divulgado na rede social X, as Forças de Defesa de Israel (IDF) indicaram que os mecanismos de proteção aérea estão a operar para intercetar os projéteis.
Segundo a mesma nota, o Comando da Frente Interna enviou instruções de precaução diretamente para os telemóveis da população nas áreas consideradas de maior risco, numa tentativa de garantir resposta rápida perante a ameaça.
“As sirenes foram acionadas em várias zonas do país após a identificação de mísseis lançados do Irão em direção a Israel”, referiram as autoridades militares, acrescentando que a Força Aérea Israelita está no terreno “a atuar para intercetar e neutralizar as ameaças sempre que necessário”.
__
A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil
Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.
Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.
Comentários