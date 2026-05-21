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"A reconstrução de Gaza não poderá ter sucesso enquanto as milícias continuarem a controlar as ruas. E qualquer esforço sério para estabelecer a estabilidade e um Governo civil, assim como um futuro melhor para os palestinianos, fracassará a menos que o Hamas seja desarmado e o seu reinado de terror chegue ao fim", declarou o representante de Telavive.

O Conselho de Segurança da ONU realizou esta quinta-feira uma sessão sobre a situação em Gaza, na qual Nickolay Mladenov, o alto representante do Conselho de Paz para Gaza, promovido pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, apresentou o relatório semestral sobre a implementação do plano para pôr fim ao conflito no enclave palestiniano.

Na sua intervenção, Jonathan Miller afirmou que o Hamas permanece "fortemente armado, possuindo ainda 'rockets', mísseis antitanque, espingardas automáticas e lançadores de granadas em toda a Faixa de Gaza": "Esta não é uma organização política que evoluiu para a diplomacia. É um exército terrorista que se prepara para a próxima guerra". Por sua vez, Mansour defendeu o plano abrangente para pôr fim à guerra em Gaza e disse esperar que seja bem-sucedido.

"Não poupamos esforços para cumprir as nossas obrigações e compromissos, mas é essencial que todas as partes sigam os mesmos critérios", afirmou.

O representante palestiniano alertou Israel de que a implementação do plano não depende apenas das obrigações palestinianas e frisou que Telavive continua a cometer "assassínios na Faixa de Gaza".

No mesmo sentido, Nickolay Mladenov exigiu que Israel cumpra as suas obrigações no âmbito do acordo para a reconstrução de Gaza e afirmou que o cumprimento por parte dos palestinianos, por si só, não é suficiente.

"Embora continue a apelar ao Hamas e a outras fações palestinianas para que regressem à mesa das negociações e se envolvam construtivamente no roteiro e nos próximos passos para implementar os seus compromissos, permitam-me também afirmar claramente que a implementação não pode avançar apenas através das obrigações palestinianas", salientou o alto representante do Conselho de Paz.

"Os contínuos assassínios e as restrições israelitas que afetam os fluxos humanitários não são questões abstratas. Moldam a perceção diária dos palestinianos sobre se a guerra terminou e se este processo pode realmente proporcionar segurança, paz e recuperação. Estas realidades prolongam o sofrimento humanitário, mas também enfraquecem a confiança na própria estrutura do cessar-fogo", alertou.

Também o coordenador especial adjunto da ONU para o processo de paz no Médio Oriente, Ramiz Alakbarov, afirmou alguns minutos antes que "os ataques israelitas continuam quase diariamente", causando dezenas de mortes, descrevendo também "ações armadas do Hamas e de outros grupos palestinianos".

Pelo menos 883 palestinianos foram mortos em Gaza por ataques israelitas durante o cessar-fogo, segundo um relatório divulgado esta quinta-feira pelo Ministério da Saúde de Gaza. Outros 2648 ficaram feridos.

No total, 72.775 pessoas morreram em Gaza como resultado da ofensiva israelita desde outubro de 2023, quando Israel iniciou os bombardeamentos em retaliação a um ataque de milícias de Gaza ao seu território, no qual 1.200 israelitas foram mortos e 251 foram feitos reféns.

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