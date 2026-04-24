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Em comunicado divulgado na plataforma Telegram, as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) indicaram que os projéteis lançados a partir do sul do Líbano atingiram a aldeia fronteiriça de Shtula, no norte de Israel.

A mesma nota não esclarece se os disparos ocorreram antes ou depois do anúncio feito por Trump sobre o prolongamento da trégua, nem especifica a dimensão ou os alvos do ataque israelita em resposta.

O anúncio do chefe de Estado norte-americano tinha sido apresentado como um esforço para conter a escalada militar na fronteira israelo-libanesa, num contexto de tensão regional elevada, marcado por confrontos intermitentes entre Israel e o Hezbollah, aliado do Irão.

Até ao momento, não foram divulgadas informações sobre vítimas ou danos materiais significativos do lado libanês, nem houve reação imediata das autoridades de Beirute aos ataques israelitas.

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