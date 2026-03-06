O chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel (IDF), tenente-general Eyal Zamir, afirmou que as forças israelitas concluíram a fase inicial da operação, descrita como um “golpe surpresa inicial”, e que o exército se prepara agora para avançar para a próxima etapa da campanha militar.

“Vamos intensificar os ataques contra os alicerces do regime e as suas capacidades militares”, afirmou Zamir, acrescentando que Israel tem “novos movimentos surpreendentes” preparados, sem revelar pormenores sobre as próximas ações.

A declaração surge após o secretário da Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, ter advertido que o poder de fogo sobre o Irão, incluindo sobre Teerão, deverá aumentar drasticamente nos próximos dias.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, afastou, contudo, o envio de tropas para território iraniano, considerando que tal seria “uma perda de tempo”. Ainda assim, indicou que gostaria de ver alterada a atual estrutura de liderança do Irão, afirmando que os Estados Unidos pretendem “entrar e limpar tudo”.

Entretanto, as forças israelitas realizaram também novos bombardeamentos contra posições do grupo xiita Hezbollah em Beirute, capital do Líbano. Na véspera, o exército israelita tinha ordenado a evacuação de centenas de milhares de pessoas dos subúrbios do sul da cidade, provocando momentos de pânico entre a população.

Em resposta aos ataques, a Guarda Revolucionária iraniana anunciou ter lançado mísseis em direção a Telavive. Uma vaga anterior de explosões na cidade israelita provocou um incêndio num edifício residencial, segundo as autoridades locais.