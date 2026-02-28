Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com três fontes com conhecimento do processo, citadas pela Reuters, o comandante do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, Mohammad Pakpour, e o ministro da Defesa, Amir Nasirzadeh, foram mortos nos bombardeamentos realizados por Israel.

O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, confirmou entretanto que houve baixas entre figuras de topo do regime, embora tenha procurado relativizar o seu impacto.

“Podemos ter perdido um ou dois comandantes, mas isso não é um grande problema”, afirmou.

Abbas Araghchi acrescentou ainda que, segundo a informação disponível, o líder supremo do país, Ali Khamenei, continua vivo. “Pelo que sabemos”, disse, sem fornecer mais pormenores.