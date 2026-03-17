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Até ao momento, o Irão não confirmou a informação. Esta seria a mais alta execução de um oficial iraniano desde o início da guerra, a 28 de fevereiro, quando ataques conjuntos dos Estados Unidos e de Israel mataram o antigo líder supremo Ali Khamenei e vários membros da sua família.

Larijani foi visto pela última vez em público na sexta-feira, durante a marcha do Dia de Al-Quds em Teerão, em apoio aos palestinianos, acompanhado pelo presidente iraniano Masoud Pezeshkian.

A agência de notícias iraniana Tasnim anunciou que Larijani irá divulgar uma mensagem ainda esta terça-feira, que deverá ser tornada pública “nos próximos minutos”.

Figura de destaque na hierarquia política do Irão há vários anos, Larijani liderou, em tempos, as negociações nucleares com o Ocidente e foi anteriormente presidente do Parlamento iraniano.