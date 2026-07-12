Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Isabel Mendes Lopes e Jorge Pinto foram escolhidos para liderar o Livre como co‑porta‑vozes, após uma votação que deu à Lista A uma expressiva maioria absoluta no Grupo de Contacto, reforçando a atual direção e consolidando a estratégia interna do partido.

A eleição contou ainda com outras listas concorrentes. A Lista V, liderada por Tiago Mota, somou 60 votos, elegendo apenas um representante. Já a Lista S ficou em segundo lugar, com 132 votos e três eleitos. A composição final resulta da aplicação do método de Hondt, que permite a todas as listas assegurar lugares no Grupo de Contacto, composto por 15 membros.

Entre os eleitos está também Rui Tavares, fundador do partido, que ocupará o terceiro lugar na direção, assumindo os pelouros de estratégia, comunicação e formação.

No Conselho de Jurisdição, a vitória voltou a recair sobre a lista associada à direção. O deputado Paulo Muacho foi eleito presidente do órgão, acompanhado por outros seis elementos da mesma lista. O advogado Ricardo Sá Fernandes também garantiu representação, com quatro lugares.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.