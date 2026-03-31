A partir de 1 de abril, e até 30 de junho de 2026, podes entregar a declaração de IRS referente aos rendimentos de 2025. O prazo é o mesmo de sempre, mas as regras mudaram e algumas das mudanças podem fazer diferença no valor que recebes ou pagas. Com a ajuda da DECO Proteste, preparámos um guia para te ajudar.

Quando e como entregar

A declaração é exclusivamente online, no Portal das Finanças. Podes entrar com NIF e senha, Chave Móvel Digital ou Cartão de Cidadão.

Atenção: se precisares de recuperar a senha, o que é obrigatório para todos os membros do agregado familiar, o processo pode demorar até cinco dias úteis. Trata disso antes de abril.

Há quem recomende que evites os primeiros e os últimos dias do prazo, para escapar a congestionamentos técnicos.

O que mudou este ano

Escalões e taxas. As taxas dos escalões dois a cinco baixaram 0,3 pontos percentuais. Quem tem rendimentos baixos ou médios é quem mais beneficia.

Mínimo de existência. Subiu para 12.880 euros. Quem ganha até este valor fica isento de IRS.

Dedução específica. Está fixada em 4.597,09 euros, descontada automaticamente ao rendimento antes de calcular o imposto.

Novas obrigações de reporte. Há mais exigências na declaração de ativos em países com regimes fiscais favoráveis, incluindo criptoativos e outros instrumentos financeiros. Se tens este tipo de ativos, lê com atenção.

IRS Jovem com novo enquadramento. Disponível para jovens até aos 35 anos, com isenção parcial ou total durante 10 anos. Mas tens de pedir explicitamente na declaração, não é automático. Outra novidade é que os beneficiários de IRS Jovem também passam a estar abrangidos pelo IRS Automático.

Despesas com trabalho doméstico. Podes deduzir 5% dessas despesas, até um máximo de 200 euros.

Consignação de IRS. Subiu para 1%. Podes destinar esta percentagem a uma instituição sem que isso te custe nada.

Livros e eventos culturais. Este ano (e apenas este ano) há deduções por exigência de fatura nestas categorias.

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IRS Automático: cuidado com o clique fácil

Se estás abrangido pelo IRS Automático, tens uma proposta pronta a validar, mas isso não significa que seja a opção mais favorável para o teu caso.

Antes de aceitar, confirma:

os rendimentos declarados;

a composição do teu agregado familiar;

todas as deduções (saúde, educação, habitação, lares, despesas gerais);

se queres ativar o IRS Jovem;

se tens alguma incapacidade a declarar.

Se não fizeres nada, a declaração é considerada entregue a 30 de junho, mas podes perder benefícios e atrasar eventuais reembolsos.

Os reembolsos podem ser mais baixos

Desde que as retenções na fonte foram ajustadas em 2025 para ficarem mais próximas do imposto real, muitos contribuintes passaram a receber menos de volta, ou mesmo a ter imposto a pagar. Esta tendência mantém-se em 2026. Não é erro, é ajuste.

O que tens de verificar nos 15 dias antes de entregar

Confirma os valores finais das deduções no Portal das Finanças;

Valida as faturas que ainda não estejam associadas;

Guarda os comprovativos, tens de os conservar durante quatro anos.

Checklist rápida antes de submeter

Rendimentos e deduções confirmados;

Agregado familiar validado;

IRS Jovem ativado (se aplicável);

Ativos no estrangeiro ou criptoativos declarados;

Diferentes cenários simulados (entrega conjunta vs. separada, englobamento, etc.).

A DECO PROteste disponibiliza a plataforma gratuita IRS Simples, que permite simular vários cenários e exportar a melhor solução diretamente para o Portal das Finanças.

Artigo atualizado com a informação de que os beneficiários de IRS Jovem também passam a estar abrangidos pelo IRS Automático.