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A verificação deve ser feita no Portal das Finanças e permite confirmar os montantes que poderão ser abatidos ao imposto no momento da entrega da declaração anual de IRS. Caso existam omissões ou inexatidões, os contribuintes ainda podem apresentar reclamação até ao final do dia.

As deduções incluem despesas com saúde, educação e formação, habitação (como rendas ou encargos com empréstimos) e lares. Também entram no cálculo as despesas gerais familiares e as que dão direito a benefício fiscal através do IVA.

Neste último grupo estão incluídos setores como restauração e hotelaria, oficinas automóveis, cabeleireiros, ginásios, transportes públicos, veterinários e a compra de jornais e revistas, incluindo assinaturas digitais.

Atenção à classificação das despesas

Durante esta consulta, os contribuintes devem confirmar se as despesas estão corretamente classificadas. Em alguns casos, uma fatura pode não aparecer na categoria correta se a empresa que a emitiu não tiver o código de atividade económica (CAE) associado ao setor correspondente.

Também é importante ter em conta que a dedução do IVA varia consoante o tipo de despesa. Por exemplo, nos transportes públicos pode ser considerada a totalidade do IVA suportado, enquanto em despesas como restauração ou veterinários apenas uma parte do imposto entra no cálculo.

Correção pode ser feita na declaração

Para algumas deduções, como saúde, educação, habitação ou lares, os contribuintes que não concordem com os valores apurados pela AT podem optar por não os aceitar e indicar os montantes que consideram corretos no anexo H da declaração de IRS.

No entanto, esta opção implica duas consequências: o contribuinte deixa de poder utilizar o IRS automático e terá de guardar as faturas que comprovam as despesas durante quatro anos.

Declaração de IRS começa amanhã

O prazo para entrega da declaração anual de IRS começa já esta terça-feira, 1 de abril, e prolonga-se até 30 de junho. A verificação das deduções antes do início da entrega da declaração é um passo importante para evitar erros, atrasos no reembolso ou correções posteriores por parte da Autoridade Tributária.

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