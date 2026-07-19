Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Crown Prosecution Service (CPS) do Reino Unido revelou que Andrew Tate está agora a ser acusado de mais sete crimes de violação, além de outras acusações relacionadas com tráfico sexual e posse de imagens indecentes de menores. Já Tristan Tate foi acusado de um crime de agressão sexual, dois de violação e três de organização ou facilitação de tráfico para fins de exploração sexual.

Associações de apoio especializado à vítima de violência sexual: Quebrar o Silêncio (apoio para homens e rapazes vítimas de abusos sexuais)

910 846 589

apoio@quebrarosilencio.pt Associação de Mulheres Contra a Violência - AMCV

213 802 165

ca@amcv.org.pt Emancipação, Igualdade e Recuperação - EIR UMAR

914 736 078

eir.centro@gmail.com

Segundo as autoridades, os alegados crimes terão ocorrido entre julho de 2010 e agosto de 2017. Malcolm McHaffie, responsável pela Divisão de Crimes Especiais do CPS, afirmou que estas decisões de acusação resultaram da receção de um novo conjunto de provas por parte da polícia de Bedfordshire, elevando para sete o número total de alegadas vítimas neste processo. Os irmãos Tate continuam a negar qualquer tipo de irregularidade.

Os US Marshals confirmaram à BBC que os dois foram detidos, enquanto um porta-voz do Departamento de Justiça dos Estados Unidos esclareceu que a detenção ocorreu "no âmbito de um processo de extradição". O CPS confirmou, aliás, que já tinha pedido formalmente a extradição dos irmãos, que possuem dupla nacionalidade britânica e norte-americana, a partir dos Estados Unidos.

Joseph McBride, advogado que representa os dois irmãos, reagiu com um comunicado emitido no sábado à noite, logo após as detenções, afirmando que "o mundo sabe que Andrew e Tristan são inocentes" e que "os seus inimigos sabem-no melhor do que ninguém". Segundo o advogado, isso explica por que motivo estão a ser "atacados", classificando as novas acusações no Reino Unido como um "ataque político". McBride sustentou ainda que estas novas acusações terão sido pensadas para contrariar uma ação por difamação que os irmãos apresentaram nos tribunais norte-americanos. Acrescentou estar confiante de que, "assim que um juiz competente analisar os factos" e o Departamento de Justiça "enfrentar este grave abuso da sua própria autoridade", Andrew e Tristan Tate acabarão por ser libertados, concluindo que "a América não faz o trabalho sujo político da Grã-Bretanha".

Este caso já vem de trás: em maio de 2025, os procuradores tinham confirmado uma lista de 21 acusações que Andrew Tate, de 39 anos, e Tristan Tate, de 37, viriam eventualmente a enfrentar no Reino Unido, relativas a alegados crimes ocorridos entre 2012 e 2016. Em 2024, a polícia de Bedfordshire tinha conseguido a emissão de mandados de detenção europeus para tentar trazer os dois irmãos de volta ao Reino Unido a partir da Roménia, país onde residem e onde também se encontram sob investigação criminal. Mais recentemente, em junho, os irmãos perderam uma ação legal em que pretendiam obter os nomes dos seus acusadores no Reino Unido, depois de o CPS ter decidido que era necessário manter essa informação em sigilo até que o processo judicial tivesse início formal.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.