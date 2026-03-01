Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irão (IRGC) anunciou o lançamento de uma nova série de ataques com mísseis e drones contra países da região. Nuvens de fumo foram vistas a subir num porto de Abu Dhabi, depois de explosões intensas que foram ouvidas em toda a cidade, embora ainda não se saiba exatamente o que foi atingido, revela a CNN. Vídeos obtidos pela estação televisiva mostram o fumo a subir do porto, enquanto residentes relataram ouvir aviões a sobrevoar a área.

Em Israel, quase 20 pessoas ficaram feridas após um míssil iraniano atingir um edifício residencial perto de Jerusalém, segundo o serviço de emergência israelita. Entre os feridos, dois encontram-se em estado crítico, incluindo uma menina de 10 anos, enquanto outro está moderadamente ferido.

A situação tornou-se ainda mais grave quando a polícia israelita confirmou que cinco pessoas morreram num ataque direto a um edifício residencial na cidade de Beit Shemesh. Outros 18 civis ficaram feridos, com danos severos e colapso parcial do edifício devido ao impacto direto do míssil.

