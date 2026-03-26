Na rede social Truth Social, Trump afirmou que "a pedido do Governo iraniano, este comunicado serve para dizer que estou a suspender o Plano de Destruição Energético por dez dias, até dia 6 de abril. A negociações continuam, e apesar das declarações erróneas dos Fake News Media, e outros, elas estão a correr muito bem".

A pausa, já em vigor, deveria terminar esta sexta-feira.

O Irão entretanto já enviou uma resposta à proposta de 15 pontos apresentada por Donald Trump para encerrar a guerra, estipulando condições que considera essenciais. O presidente norte-americano já reagiu e comentou publicamente a situação durante uma reunião do seu gabinete na Casa Branca. Trump reiterou que é o Irão que procura encerrar o conflito e não ele próprio.

“Só para esclarecer, porque tenho acompanhado o ‘Wall Street Journal’ e todas essas notícias falsas… Eles é que estão a implorar para fazer um acordo. Não eu. Eles é que estão a implorar para fazer um acordo", afirmou.