O navio de guerra norte-americano terá sido atingido após alegadamente ignorar avisos da Marinha iraniana enquanto navegava no estreito, uma das rotas marítimas mais estratégicas do mundo. A televisão estatal iraniana também referiu que forças iranianas terão impedido a entrada de navios militares dos EUA na área.

Até ao momento, não existe confirmação independente destes relatos, nem comentários oficiais de Washington sobre um eventual ataque ou danos na embarcação.

O incidente surge num contexto de forte tensão na região, depois de o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter anunciado uma operação militar destinada a escoltar navios comerciais no Estreito de Ormuz. A iniciativa, designada “Projeto Liberdade”, terá sido apresentada como resposta a pedidos internacionais para garantir a segurança da navegação na região.

Segundo o Comando Central das Forças Armadas norte-americanas, a operação envolverá mais de cem aeronaves, contratorpedeiros, drones e cerca de 15 mil militares, numa das maiores mobilizações recentes na zona do Golfo.

Teerão já tinha emitido, no próprio dia, avisos de que poderia atacar qualquer navio, incluindo norte-americano, que tentasse atravessar o estreito sem autorização, aumentando o risco de confronto direto entre as duas potências.