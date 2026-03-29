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“Eles têm de abrir o estreito de Trump. Quero dizer, de Ormuz”, disse o Presidente norte-americano, corrigindo-se de seguida, mas insistindo que não comete “acidentes”. “Desculpem, que erro terrível. As fake news vão dizer: ‘Ele disse sem querer’. Não, comigo não há acidentes. Não muitos”, acrescentou. A declaração arrancou risos da audiência.

Na mesma intervenção, Trump traçou um cenário de avanço militar no Médio Oriente, afirmando que os objetivos estão a ser cumpridos “a bom ritmo” e que a liderança iraniana está “dizimada”.

Segundo o Presidente, ainda faltam atingir milhares de alvos, mas a operação deverá ser concluída rapidamente. Paralelamente, Donald Trump indicou que as negociações diplomáticas estão em evolução e reiterou que o Irão terá “implorado” por diálogo.

Trump foi ainda mais longe ao comentar a liderança do país, sugerindo que Mojtaba Khamenei poderá estar morto ou incapacitado: “Ninguém ouviu falar dele. Este é o único país que ninguém quer liderar”, afirmou.

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