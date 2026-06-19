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Teerão justifica a decisão com a continuidade da ação militar israelita no Líbano, que considera incompatível com os termos do memorando de entendimento recentemente alcançado entre as partes envolvidas no processo diplomático.

O documento em causa previa o fim imediato e permanente das operações militares em todas as frentes, incluindo o Líbano, bem como a garantia da integridade territorial e da soberania de Beirute.

Fontes citadas indicam que o governo iraniano entende que esses compromissos não estão a ser respeitados no terreno, motivo pelo qual decidiu congelar a sua participação no processo negocial até existir garantia de cessação dos ataques israelitas no Líbano.

Até ao momento, não houve reação oficial por parte de Washington ao anúncio iraniano, nem esclarecimentos adicionais sobre o futuro das conversações.

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