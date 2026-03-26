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Segundo a agência Tasnim, a resposta foi enviada na noite passada através de intermediários. No documento, Teerão apresentou um conjunto de condições que considera indispensáveis para o fim das hostilidades, algumas das quais já tinham sido divulgadas por outros meios de comunicação iranianos.

Entre estas, destacam-se a exigência de um fim à “agressão e ao terror”, garantias que impeçam a repetição de uma guerra contra o país, compensações pelos danos sofridos e reparações correspondentes, assim como o encerramento do conflito “em todas as frentes” e contra “todos os grupos de resistência” na região do Médio Oriente.

Outro ponto chave da resposta iraniana é a afirmação da soberania do Irão sobre o estreito de Ormuz, considerado pelo país um direito “natural e legal”. A agência Tasnim sublinha que estas condições se mantêm separadas das exigências apresentadas à outra parte na segunda ronda de negociações em Genebra, realizada antes do ataque lançado pelos Estados Unidos e Israel em fevereiro.

A fonte citada acrescentou que, embora Teerão esteja a participar em negociações, existe um profundo ceticismo quanto às intenções norte-americanas. Segundo a Tasnim, “é claro para o Irão que a alegação de negociação dos EUA é apenas um ‘terceiro projeto de engano’”. A fonte enumerou três objetivos que considera que Washington persegue sob o pretexto de negociar: enganar a comunidade internacional apresentando uma imagem de paz e vontade de terminar a guerra; manter os preços do petróleo baixos a nível global; e ganhar tempo para preparar uma nova agressão no sul do Irão, possivelmente por via de uma invasão terrestre.

O comunicado recorda que o Irão já tinha dúvidas sobre o cumprimento de acordos por parte dos Estados Unidos antes da guerra de 12 dias. “Desde a guerra de 12 dias, temos dúvidas completas sobre a vontade americana de negociar em qualquer momento”, acrescentou a fonte. A mesma destacou que os EUA iniciaram confrontos durante negociações anteriores, tanto na guerra de 12 dias como na guerra do Ramadão, e que, uma vez mais, estariam a usar as negociações como cobertura para preparar um novo ataque.

A guerra de 12 dias, que ocorreu no verão passado, começou com Israel a lançar um ataque massivo a instalações militares e nucleares iranianas, provocando uma série de confrontos aéreos de retaliação. Este conflito acabou por pôr fim às negociações nucleares entre o Irão e os Estados Unidos que decorriam nas semanas anteriores, deixando um cenário de elevada tensão na região e fortalecendo a percepção iraniana de que Washington não tem compromisso sério com a paz.

A resposta de Trump

Entretanto, o presidente Donald Trump comentou publicamente a situação durante uma reunião do seu gabinete na Casa Branca. Trump reiterou que é o Irão que procura encerrar o conflito e não ele próprio: “Só para esclarecer, porque tenho acompanhado o ‘Wall Street Journal’ e todas essas notícias falsas… Eles é que estão a implorar para fazer um acordo. Não eu. Eles é que estão a implorar para fazer um acordo.”

Trump afirmou que o Irão é "péssimo em combate, mas excelente nas negociações". "Eles estão a implorar para chegar a um acordo. Não sei se seremos capazes de o fazer. Não sei se estamos dispostos a fazê-lo. Deviam ter feito isso há quatro semanas. Deviam ter feito isso há dois anos", acrescentou.

O presidente norte-americano afirmou ainda que a região do Golfo e os EUA ficaram "chocados" com os ataques de retaliação do Irão no Médio Oriente.

"Começaram a disparar contra o Qatar, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o Kuwait e Omã. Começaram a disparar contra eles… Todos ficaram chocados, incluindo nós. Sabem porquê? Porque são doentes. E tinham um plano para dominar o Médio Oriente".

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