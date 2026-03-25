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Segundo a televisão iraniana, que cita fontes governamentais, o país considera as propostas norte-americanas “excessivas” e não permitirá que os Estados Unidos determinem o calendário do fim da guerra. Ao mesmo tempo, o Irão confirmou que mantém negociações regionais com outros parceiros, continuando a defender-se enquanto isso.

De acordo com a Press TV, Teerão estabeleceu cinco condições para encerrar o conflito:

Fim da “agressão e assassínios”;

Garantias concretas para prevenir a retomada da guerra contra o Irão;

Pagamento de reparações de guerra;

Fim da guerra contra o Irão e contra “todos os grupos de resistência” no Médio Oriente;

Reconhecimento da soberania do Irão sobre o Estreito de Ormuz.

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