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Segundo a agência oficial iraniana IRNA, citada pela Reuters, o Irão transmitiu a sua resposta à proposta norte-americana através do Paquistão, rejeitando a hipótese de um cessar-fogo imediato e insistindo na necessidade de um fim permanente da guerra.

A resposta iraniana inclui um conjunto de 10 pontos, entre os quais o fim dos conflitos na região, garantias de passagem segura no Estreito de Ormuz, o levantamento de sanções e a reconstrução.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou intensificar a ofensiva contra Teerão caso não seja alcançado um acordo até às 00h00 de terça-feira, que permita retomar a circulação no Estreito de Ormuz, uma via estratégica para o abastecimento energético global.