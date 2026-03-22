Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“O Estreito de Ormuz está aberto a todos, exceto aos inimigos”, afirmou Ali Mousavi, representante permanente do Irão na Organização Marítima Internacional e embaixador em Londres, citado pela agência Mehr. Segundo o diplomata, a passagem de navios é possível mediante coordenação com as autoridades iranianas para garantir condições de segurança.

Ali Mousavi atribuiu a atual situação no Golfo Pérsico e no estreito à “agressão” dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão, acrescentando que Teerão está disponível para cooperar com a Organização Marítima Internacional e outros países para reforçar a segurança marítima.

As declarações surgem horas depois de Trump ter ameaçado atacar centrais elétricas iranianas caso o estreito não seja “totalmente” reaberto no prazo de 48 horas. Em resposta, os militares iranianos advertiram que poderão atingir infraestruturas energéticas dos Estados Unidos, incluindo centrais de dessalinização e sistemas de tecnologia da informação na região.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.