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A posição foi transmitida pelo vice-ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Saeed Khatibzadeh, em declarações à Associated Press (AP), à margem do Fórum de Diplomacia de Antalya, na Turquia.

Segundo o responsável, apesar das trocas de mensagens entre Teerão e Washington, persistem divergências fundamentais que impedem um avanço para negociações cara a cara. “Ainda não estamos num ponto em que possamos passar para uma reunião efetiva”, afirmou, acusando os Estados Unidos de não abandonarem posições “maximalistas”.

Saeed Khatibzadeh rejeitou também as declarações do presidente norte-americano Donald Trump sobre a possibilidade de o Irão transferir urânio enriquecido para território norte-americano. “Posso garantir que nenhum material enriquecido será enviado para os Estados Unidos. Isso está fora de questão”, sublinhou.

Teerão defende que qualquer avanço nas negociações deverá passar, numa primeira fase, pela definição de um acordo-quadro que estabeleça os princípios base de entendimento entre as partes. Só depois desse passo, acrescentou o diplomata, poderá ser considerada a realização de encontros presenciais.

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