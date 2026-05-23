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O presidente do parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, declarou durante um encontro em Teerão com o chefe do exército do Paquistão, Syed Asim Munir, que o Irão garantirá os seus “direitos legítimos”, quer através da guerra, quer por via das negociações. Segundo os meios de comunicação estatais iranianos, Ghalibaf acusou ainda os Estados Unidos de não serem um parceiro negocial “honesto”.

“Se Trump agir de forma insensata e a guerra recomeçar, a resposta contra os Estados Unidos será certamente mais devastadora e amarga do que no primeiro dia da guerra”, afirmou o responsável iraniano, acrescentando que as capacidades militares do país foram reforçadas durante o cessar-fogo iniciado no início de abril.

Segundo o The Guardian, as declarações surgem numa altura em que aumentam os receios de novos ataques norte-americanos ao Irão. A CBS News avançou na sexta-feira, citando fontes informadas, que a administração de Donald Trump estará a preparar uma nova ronda de bombardeamentos.

Apesar das ameaças frequentes de Trump contra Teerão caso não seja alcançado um acordo, analistas militares manifestam dúvidas de que uma nova campanha aérea possa alterar o equilíbrio do conflito a favor de Washington.

Ao mesmo tempo, a televisão estatal iraniana noticiou que o país se encontra na “fase final” da elaboração de um quadro negocial para um eventual acordo com os Estados Unidos.

O Paquistão, que tem desempenhado um papel de mediação entre as duas partes, intensificou nos últimos dias os esforços diplomáticos. O chefe do exército paquistanês reuniu-se este sábado com o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, e com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araghchi, antes de abandonar Teerão.

Segundo as informações divulgadas, as conversações centraram-se numa proposta de paz iraniana com 14 pontos e em mensagens trocadas entre os dois lados.

Na sexta-feira, uma delegação do Qatar encontrou-se no Irão com mediadores iranianos e paquistaneses. Já este sábado, Donald Trump falou telefonicamente com o emir do Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, sobre os esforços regionais e internacionais destinados a estabilizar o cessar-fogo, de acordo com um comunicado do gabinete do líder qatari.

O cessar-fogo entre Estados Unidos, Israel e Irão vigora desde o início de abril, após mais de um mês de guerra. O entendimento destinava-se não só a travar os combates, mas também a abrir espaço para negociações sobre a reabertura do estreito de Ormuz — rota por onde passa cerca de um quinto do fornecimento mundial de petróleo e gás — e sobre os programas nuclear e balístico iranianos.

Contudo, as negociações têm registado poucos avanços e o estreito continua maioritariamente encerrado, apesar dos esforços diplomáticos.

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