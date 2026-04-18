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"As rotas aéreas na secção oriental do espaço aéreo do país estão abertas a voos internacionais em trânsito pelo Irão», afirmou a Autoridade de Aviação Civil.

Segundo o The Guardian, alguns aeroportos também reabriram às 7h00. Mais de três horas depois, no entanto, os sites de rastreamento de voos continuavam a não mostrar voos internacionais a sobrevoar o Irão e vários evitavam o seu espaço aéreo fazendo longos desvios.

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