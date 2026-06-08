Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"As IDF [Forças de Defesa de Israel, o exército] continuam a acompanhar a evolução da situação e, após uma avaliação contínua da situação realizada pelo Comando da Frente Interna, foi decidido atualizar as diretrizes defensivas", refere um comunicado das Forças Armadas israelitas.

Todo o país voltará à normalidade, exceto algumas comunidades na fronteira com o Líbano, onde as autoridades israelitas insistem que o exército continuará a operar.

Também o posto fronteiriço de Rafah, que liga a Faixa de Gaza ao Egito, e de Kerem Shalom, serão reabertos na terça-feira, bem como as escolas, após o levantamento das restrições impostas devido ao lançamento de mísseis a partir do Irão contra território israelita.

"Segundo a avaliação operacional da situação e o levantamento das restrições de segurança em Israel, foi decidido que o posto fronteiriço de Kerem Shalom será reaberto amanhã, terça-feira, para a entrada gradual de ajuda humanitária na Faixa de Gaza. O posto fronteiriço de Rafah também será reaberto para a passagem limitada de pessoas em ambos os sentidos", informou o gabinete do Coordenador das Atividades Governamentais nos Territórios (COGAT), dependente do Ministério da Defesa israelita.

O COGAT salientou que a passagem de pessoas é retomada sob as condições rigorosas estabelecidas após o cessar-fogo, que entrou em vigor em outubro de 2025 e que permitiu a saída de apenas 840 feridos e doentes da lista de 20.000 pessoas elaborada pelas autoridades de Gaza, que se encontra na posse de Israel para revisão de segurança.

O anúncio foi feito momentos depois de, na sua primeira aparição desde a escalada das hostilidades, o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, ter admitido o fim dos ataques contra o Irão.

O líder israelita defendeu que os mais recentes ataques israelitas permitiram pôr fim aos disparos de mísseis iranianos.

"Neste momento, as hostilidades nesta frente cessaram, pois, após os golpes que desferimos contra o regime terrorista de Teerão, este deixou de nos atacar", acrescentou.

Apesar desta situação, Israel afirmou que vai prosseguir com os seus ataques no Líbano: "Nas últimas 24 horas, o Irão e o Hezbollah tentaram impor-nos uma nova equação. E esta equação é intolerável e inaceitável para mim", acrescentou Netanyahu, referindo-se à ameaça iraniana de que um ataque de Israel a Beirute, como o que ocorreu na tarde de domingo, acarretaria uma resposta militar.

"Pensavam que iriam disparar a partir de território libanês e iraniano contra Israel, e que nós não agiríamos. Isso não aconteceu, nem acontecerá. Não enquanto eu estiver no comando", garantiu o primeiro-ministro israelita, no dia seguinte ao facto de as forças iranianas terem quebrado pela primeira vez o cessar-fogo alcançado no passado mês de abril.

Teerão lançou mísseis contra território israelita entre domingo e hoje, alegando estar a responder a um ataque aéreo israelita contra posições do Hezbollah nos subúrbios do sul de Beirute.

Os disparos iranianos levaram Israel a realizar novos ataques em retaliação, alimentando receios de uma escalada regional e colocando sob pressão a trégua alcançada há dois meses.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.