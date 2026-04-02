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“Todos os navios que transitarem pelo estreito em tempos de paz deverão possuir as autorizações necessárias dos Estados ribeirinhos [Irão e Omã] e obtê-las com antecedência”. Desta forma, será garantida a segurança do estreito, e tanto o Irão como Omã assumirão uma maior responsabilidade nesta matéria, salientou Gharibabadi.

Omã mediou as negociações nucleares indiretas entre Teerão e Washington que foram interrompidas com os ataques israelo-americanos em 28 de fevereiro.

Segundo o vice-ministro iraniano, os novos requisitos não devem ser vistos como restrições, uma vez que o seu objetivo é facilitar o tráfego e garantir a passagem segura dos navios, bem como prestar serviços às embarcações que desejem atravessar Ormuz sem contratempos.

A comissão de Segurança Nacional do parlamento iraniano aprovou esta semana um projeto de lei que estabelece o pagamento de portagens neste estreito, por onde circula 20% do petróleo mundial, e proíbe a passagem de navios dos Estados Unidos e de Israel.

O texto não especifica o valor das portagens, mas a agência iraniana Tasnim, ligada à Guarda Revolucionária, afirmou que poderia tratar-se de um pagamento de dois milhões de dólares (cerca de 1,7 milhões de euros ao câmbio atual) por navio ou de um sistema baseado na carga de cada embarcação, tal como no Canal do Suez, gerido pelo Egito.

A agência Tasnim estima que a República Islâmica poderia obter cerca de 100 mil milhões de dólares (cerca de 86,6 mil milhões de euros) por ano através destas portagens, um montante superior às receitas provenientes das vendas do seu petróleo, que se estimam em cerca de 80 mil milhões de dólares (cerca de 69,3 mil milhões de euros).

Segundo a mesma agência iraniana, o vice-ministro alertou que, mesmo após a guerra, “alguns países podiam continuar a recorrer à guerra como instrumento político”.

“Nesses cenários, os navios pertencentes aos agressores e aos seus apoiantes — sejam eles comerciais ou militares — não seriam autorizados a transitar pelo estreito”, adiantou Gharibabadi, citado ainda pela Tasnim.

O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano terá acrescentado, segundo a Tasnim, que questões de natureza ambiental e a segurança marítima serão também “fatores fundamentais neste contexto”.

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