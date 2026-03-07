Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Teerão garantiu que reagirá “de forma decisiva” caso ocorram ataques a partir de bases norte-americanas no Médio Oriente, revela a CNN. A posição foi divulgada num comunicado do gabinete do presidente iraniano, depois de Masoud Pezeshkian ter pedido desculpa aos países árabes do Golfo e afirmado que o Irão deixará de atingir os seus vizinhos, a menos que seja atacado.

Horas depois dessas declarações, o vice-chefe de gabinete de Pezeshkian divulgou uma nota de esclarecimento sobre as palavras do presidente.

Segundo o comunicado, “responderemos decisivamente a qualquer agressão proveniente de bases americanas”.

A mesma nota sublinha que a mensagem do chefe de Estado iraniano é clara: “se os países da região não cooperarem no ataque da América contra nós, não os atacaremos”.

As declarações surgem depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter interpretado o discurso de Pezeshkian como um sinal de que o Irão se teria “rendido” aos países vizinhos no Médio Oriente.

O gabinete do presidente iraniano procurou assim clarificar que a posição de Teerão depende da participação ou não dos países da região em eventuais operações militares contra o Irão.