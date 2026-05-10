A guerra com o Irão está a levar o Governo português a acelerar os seus planos para reduzir a dependência do país de combustíveis fósseis. Numa entrevista ao Politico, a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, explicou que Portugal quer cortar para metade o uso de petróleo e gás nos próximos oito a dez anos, transformando a atual crise energética numa oportunidade para reforçar a autonomia energética do país.
Irão. Portugal quer cortar para metade dependência de petróleo e gás
10 mai 2026 16:37
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