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O Irão suspendeu todas as trocas de mensagens com os Estados Unidos, interrompendo os contactos que decorriam através de mediadores, segundo avançou a agência Tasnim.

De acordo com a mesma fonte, a delegação iraniana deixou de interagir com os representantes envolvidos na mediação entre Teerão e Washington. A decisão surge na sequência do mais recente ataque de Israel ao Líbano. O Irão tem defendido que o fim da guerra naquele país constitui uma condição essencial para alcançar uma paz duradoura na região.

Entretanto, Teerão ordenou também o que descreve como um “bloqueio total” do Estreito de Ormuz e de Bab al Mandeb, classificando ambas as zonas como uma “frente de resistência”.

Segundo a agência Tasnim, o Irão continuará a coordenar a circulação marítima no Estreito de Ormuz. Já em Bab al Mandeb, passagem estratégica que liga o Mar Vermelho ao Oceano Índico, as operações da denominada “resistência” deverão ficar a cargo dos Houthis.

A designação atribuída por Teerão a estas áreas poderá sinalizar um regresso à luta armada, de acordo com a mesma fonte.

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