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A informação foi inicialmente revelada pelo governo do Irão e posteriormente pela CNN, que cita três fontes norte-americanas, nomeadamente que um avião de combate dos EUA foi abatido sobre o Irão. As mesmas fontes indicam que as operações de resgate da tripulação já estão em curso.

Um vídeo divulgado nas redes sociais e geolocalizado pela CNN parece mostrar possíveis esforços de resgate, com várias aeronaves militares a voar a baixa altitude sobre a província de Khuzistão, no centro do Irão. As imagens terão sido captadas a partir de uma ponte sobre o rio Karoon, a cerca de 470 quilómetros a sul de Teerão, mostrando um avião a voar rente ao solo, seguido de perto por dois helicópteros, numa formação compatível com uma operação militar de apoio.

Do lado iraniano, a agência estatal Tasnim afirmou que as buscas por tripulantes desaparecidos “ainda não foram bem-sucedidas”. Em paralelo, a Fars News avançou que estaria a ser oferecida uma recompensa a quem capturasse um ou mais “pilotos inimigos”, informação que representa uma nova escalada na guerra de narrativas entre Teerão e Washington.

Até ao momento, não foi divulgada a localização exata da queda do caça, nem o número de tripulantes a bordo. Os militares dos Estados Unidos e a Casa Branca recusaram comentar oficialmente o incidente ou prestar detalhes sobre a situação dos pilotos.

O episódio contrasta com declarações recentes de responsáveis da administração norte-americana, que têm insistido na superioridade aérea dos EUA. No mês passado, o presidente Donald Trump afirmou que a guerra estava “essencialmente ganha” e que aviões norte-americanos sobrevoavam Teerão sem oposição eficaz.

Entretanto, os meios de comunicação estatais iranianos divulgaram fotografias do que alegam ser destroços de um avião militar dos EUA, incluindo fragmentos que aparentam corresponder a um caça F-15, com marcas associadas à 48.ª Ala de Caça, baseada na RAF Lakenheath, no Reino Unido. Especialistas citados pela CNN consideram plausível que os destroços pertençam a esse modelo.

Apesar disso, a Guarda Revolucionária Islâmica afirmou, em comunicado separado, que as forças iranianas terão abatido um caça furtivo F-35 no centro do país, uma versão que não foi confirmada por Washington.

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