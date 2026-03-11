Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Através do Telegram, Yousef Pezeshkian confirmou que recebeu notícias de que Mojtaba Khamenei teria ficado ferido, mas garantiu, através de contactos próximos, que o líder está seguro. “Ouvi notícias de que o senhor Mojtaba Khamenei tinha sido ferido. Perguntei a alguns amigos que tinham ligações e disseram-me que, graças a Deus, ele está são e salvo”, escreveu.

A televisão estatal do Irão referiu Khamenei, de 56 anos, como um “veterano ferido da guerra do Ramadão”, mas não especificou a natureza das lesões. A emissora também não detalhou onde e quando os ferimentos ocorreram, alimentando especulações sobre o seu estado de saúde desde que assumiu o cargo de líder supremo, há três dias, após a morte do seu pai, o aiatolá Ali Khamenei.

A ausência de Mojtaba Khamenei de eventos públicos desde a sua ascensão tem gerado intensa atenção internacional. Jornalistas e analistas têm questionado se os ferimentos relatados poderiam comprometer a sua capacidade de liderar ou se existem preocupações internas sobre a sua segurança.

De acordo com o New York Times, Khamenei terá sido ferido no primeiro dia dos ataques conjuntos dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão. Esta informação, embora não confirmada oficialmente pelo governo iraniano, coincide com o período de intensa tensão militar na região.

O contexto geopolítico é particularmente sensível, dado que os Estados Unidos e Israel mantêm políticas de pressão contínua sobre o Irão, enquanto o país se encontra sob fortes sanções económicas e políticas. A ascensão de Mojtaba Khamenei, imediatamente após o falecimento do seu pai, colocou os olhos do mundo sobre a estabilidade do regime e sobre a capacidade do novo líder de manter o controlo interno e externo do país.

