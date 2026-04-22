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O Irão condiciona a retoma das negociações com os Estados Unidos ao levantamento do bloqueio naval, considerando que a medida representa uma violação do cessar-fogo em vigor.

“O Estados Unidos têm de parar a ‘violação do cessar-fogo’ antes de qualquer nova ronda de negociações”, afirmou Amir-Saeid Iravani, em declarações ao meio iraniano Shargh, citado pelo Al Jazeera. Segundo o embaixador iraniano nas Nações Unidas, “assim que levantarem o bloqueio, a próxima ronda de negociações terá lugar em Islamabad”.

Amir-Saeid Iravani sublinhou que Teerão mantém abertura para uma solução diplomática, mas não exclui outros cenários. “O Irão está preparado para qualquer cenário”, afirmou, acrescentando que o país não iniciou a escalada militar.

“Não fomos nós os iniciadores da agressão militar. Se procuram uma solução política, estamos prontos. Se procuram a guerra, o Irão está igualmente preparado”, declarou.

Ontem, o presidente norte-americano, escreveu na sua rede social, que ordenou às Forças Armadas que continuem " o bloqueio e, em todos os outros aspetos, permaneçam prontas e preparadas, pelo que prolongarei o cessar-fogo até que a proposta seja apresentada e as discussões sejam concluídas, de uma forma ou de outra".

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