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A proposta surge no dia em que o presidente Donald Trump afirma que apenas o próprio e um pequeno grupo de pessoas conhecem o verdadeiro estado das conversações com o Irão.

E numa altura em que a guerra cada vez pressiona mais a economia mundial, nos EUA, os preços da gasolina subiram para 4,39 dólares por barril, o valor mais alto desde julho de 2022, devido à tensão no Estreito de Ormuz, que continua em grande parte fechado.

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