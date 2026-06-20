Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Irão anunciou este sábado o encerramento do Estreito de Ormuz, uma das mais importantes rotas marítimas para o transporte mundial de petróleo, alegando incumprimentos por parte dos Estados Unidos e contínuas violações do cessar-fogo por Israel no sul do Líbano.

Segundo a televisão estatal iraniana IRIB, citada pela CNN, a decisão foi comunicada pelo quartel-general Khatam al-Anbiya, o mais alto comando militar conjunto do país.

“Perante a má-fé dos Estados Unidos e a sua clara violação dos compromissos assumidos, ao não implementarem o primeiro artigo do memorando para o fim da guerra, e em resposta à contínua e permanente violação do cessar-fogo pelo regime sionista no sul do Líbano, anuncia-se o encerramento do Estreito de Ormuz à passagem de embarcações”, refere o comunicado.

Antes do conflito, cerca de um quinto do abastecimento mundial de petróleo era transportado através desta estratégica via marítima que liga o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã. Contudo, após os ataques conduzidos pelos Estados Unidos e por Israel contra o Irão, em fevereiro, Teerão restringiu significativamente a circulação no estreito, provocando uma forte subida dos preços internacionais do petróleo.

Os mercados energéticos registaram algum alívio nos últimos dias, após Washington e Teerão terem assinado um memorando de entendimento destinado a pôr termo às hostilidades e a reabrir o corredor marítimo. No entanto, o avanço do acordo terá sido comprometido pela continuação das operações militares israelitas em território libanês.

O memorando, composto por 14 pontos, prevê uma “cessação imediata e permanente das operações militares em todas as frentes, incluindo no Líbano”, de acordo com informações divulgadas por um alto responsável da administração norte-americana.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.