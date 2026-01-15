Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O sistema judicial iraniano declarou, através de meios de comunicação estatais, que Erfan Soltani não foi condenado à morte, escreve o The Guardian.

Soltani, que trabalha numa loja de vestuário, tinha sido detido a noroeste de Teerão na passada quinta-feira, após participar em protestos. Organizações de direitos humanos tinham indicado que a execução estava prevista para quarta-feira, sendo esta a primeira sentença de morte aplicada a um manifestante desde o início dos recentes motins. A família de Soltani tinha sido informada de que a execução fora adiada, mas sem garantia sobre o futuro do processo.

Segundo a Reuters, Soltani enfrenta acusações de “colisão contra a segurança interna do país e atividades de propaganda contra o regime”. O sistema judicial esclareceu que, mesmo se estas acusações forem confirmadas, a pena de morte não se aplica, e que o manifestante está atualmente detido na prisão central de Karaj.

O presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou na Casa Branca que recebeu garantias de “fontes muito importantes do outro lado” de que as execuções de manifestantes foram suspensas e que nenhuma pena de morte iria ser executada. Questionado sobre a possibilidade de ação militar dos Estados Unidos, Trump respondeu que iria “observar e ver” como a situação evolui.

Até agora, os protestos já causaram mais de 2.500 mortos e mais de 18.100 detenções, segundo dados da agência Human Rights Activists, sediada nos Estados Unidos.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.