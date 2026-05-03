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Numa intervenção transmitida em direto pela televisão estatal iraniana, Baghaei esclareceu o alcance da iniciativa diplomática, sublinhando que a chamada “proposta de 14 pontos” apresentada pelo Irão se centra exclusivamente no fim das hostilidades. “O dossiê nuclear não faz parte desta proposta, e o que tem sido avançado por alguns meios de comunicação social é pura imaginação”, afirmou, rejeitando especulações sobre uma eventual inclusão do programa nuclear iraniano nas negociações.

Sem divulgar detalhes concretos do conteúdo do documento, o porta-voz reiterou que o objetivo central da proposta é “pôr fim à guerra”, insistindo que Teerão pretende um cessar-fogo e não um alargamento das conversações a outros temas sensíveis.

Até ao momento, a Casa Branca não emitiu qualquer comentário oficial sobre o teor da resposta enviada ao Irão nem sobre o estado atual dos contactos diplomáticos entre as duas partes.

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