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Segundo o The Guardian, o Irão declarou que o controlo do estreito de Ormuz “regressou ao seu estado anterior”, no contexto do conflito em curso com os Estados Unidos em torno do bloqueio naval imposto a portos iranianos. A informação foi divulgada através de um comunicado difundido pelos meios de comunicação iranianos.

De acordo com a mesma fonte, o comando operacional das forças armadas iranianas, conhecido como Khatam Al-Anbiya, classificou o bloqueio norte-americano como “pirataria”. No comunicado citado, os responsáveis militares justificam a decisão afirmando que, “por esta razão, o controlo do estreito de Ormuz regressou ao seu estado anterior, estando esta via estratégica sob a gestão e controlo rigoroso das forças armadas”.

O Irão sublinha ainda que esta posição se manterá enquanto não forem restabelecidas condições consideradas essenciais para a navegação. Em concreto, Teerão exige que os Estados Unidos garantam “a completa liberdade de navegação para embarcações de origem iraniana, com destino ao exterior, e no regresso ao Irão”. Até que tal aconteça, acrescenta o comunicado, a situação no estreito continuará “estritamente controlada” e inalterada.

Estas declarações contribuem para um cenário de incerteza em torno do estatuto atual de uma das mais importantes rotas marítimas do mundo. Antes do conflito, o estreito de Ormuz era responsável pelo transporte de cerca de um quinto do abastecimento global de petróleo, o que lhe confere um peso estratégico significativo no comércio internacional de energia.

A posição agora assumida pelo Irão surge num momento de mensagens contraditórias entre as partes envolvidas. No dia anterior, tanto Teerão como o presidente norte-americano Donald Trump tinham anunciado que o estreito estaria novamente aberto à navegação comercial. No entanto, essa indicação foi rapidamente relativizada por declarações do próprio líder norte-americano.

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