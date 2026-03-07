Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Composta por 88 membros, a Assembleia é a única instância responsável por escolher o Líder Supremo, a figura que define os rumos políticos e espirituais do país.

Após a morte de Khamenei, espera-se que o novo líder continue a representar o papel de guardião do sistema islâmico iraniano. Entre os favoritos à sucessão está Mojtaba Khamenei, filho do aiatola e também ele próprio aiatola.