Composta por 88 membros, a Assembleia é a única instância responsável por escolher o Líder Supremo, a figura que define os rumos políticos e espirituais do país.
Após a morte de Khamenei, espera-se que o novo líder continue a representar o papel de guardião do sistema islâmico iraniano. Entre os favoritos à sucessão está Mojtaba Khamenei, filho do aiatola e também ele próprio aiatola.
