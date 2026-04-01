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Esmail Baghaei, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, classificou a declaração de Trump como "falsa e sem fundamento", segundo reportou a televisão estatal do país.

Separadamente, a Guarda Revolucionária, força paramilitar do Irão, emitiu um comunicado garantindo que o Estreito de Ormuz "está firmemente e decisivamente sob o controlo" das suas forças.

O comunicado acrescenta que "este Estreito não será aberto aos inimigos desta nação através do espetáculo ridículo do Presidente dos Estados Unidos".

A reação iraniana surge depois de Trump ter condicionado qualquer consideração sobre um pedido de cessar-fogo à reabertura do Estreito de Ormuz, uma das rotas comerciais de petróleo mais estratégicas do mundo, ainda atualmente bloqueada devido à escalada das tensões entre Washington e Teerão.

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