O Palácio Golestan, no Irão, classificado como Património Mundial pela UNESCO, terá sido atingido num ataque conjunto dos Estados Unidos e de Israel, segundo avançou a agência de notícias semioficial Mehr.

De acordo com a mesma fonte, o emblemático salão do trono espelhado, bem como diversos artefactos do museu do palácio, tinham sido previamente transferidos para um cofre seguro na sequência dos protestos de janeiro e durante a guerra de 12 dias, em junho de 2025.

O Palácio Golestan tornou-se sede do poder durante a dinastia Qajar, após a transferência da capital para Teerão, mantendo esse estatuto durante a dinastia Pahlavi.

