Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Num comunicado divulgado pela agência Mehr, o Conselho Supremo de Segurança Nacional confirmou a morte de Larijani, descrevendo-a como um ato de “martírio” ao serviço do país e da revolução islâmica. Pouco antes, o Corpo de Guardas da Revolução Islâmica (IRGC) já tinha confirmado a morte de Soleimani.

Larijani torna-se assim o mais alto responsável iraniano morto desde o início da guerra, a 28 de fevereiro, quando ataques conjuntos dos Estados Unidos e de Israel levaram à morte do então líder supremo, Ali Khamenei.

Figura central da política iraniana durante décadas, Larijani tinha sido visto pela última vez em público na sexta-feira, numa manifestação do Dia de Al-Quds, em Teerão, ao lado do Presidente Masoud Pezeshkian. Ao longo da sua carreira, destacou-se também como negociador nuclear do Irão junto do Ocidente e como antigo presidente do Parlamento.

Do lado israelita, as alegadas eliminações foram recebidas como um sinal de avanço na campanha militar. O ministro da Defesa, Israel Katz, afirmou que “os líderes do regime estão a ser eliminados e as suas capacidades neutralizadas”, garantindo que as operações irão prosseguir contra infraestruturas estratégicas e capacidades militares iranianas.

Também o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu enquadrou a morte de Larijani como parte de uma estratégia mais ampla, afirmando que estas ações visam abrir caminho para que a população iraniana possa vir a derrubar o atual regime.

Analistas, contudo, relativizam o impacto estrutural destas mortes, segundo a Al Jazeera. Mohamad Elmasry, professor no Doha Institute for Graduate Studies, descreveu a estratégia como um “jogo de substituição contínua”, sublinhando que a eliminação de líderes não implica necessariamente o colapso do regime, apesar do seu peso simbólico e psicológico.

Na véspera da sua morte, Larijani tinha reafirmado a continuidade do confronto com os Estados Unidos e Israel, criticando a falta de apoio de vários países muçulmanos. Defendeu ainda que o Irão não procura dominar os seus vizinhos, mas antes promover uma unidade capaz de garantir segurança e desenvolvimento na região.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.