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O Irão avisou este sábado que vai reforçar o bloqueio do Estreito de Ormuz e acusou os Estados Unidos de escalarem o conflito no Médio Oriente, alertando que os países que colaborem com Washington “arderão no fogo da guerra”.

“A continuação do bloqueio naval e da escalada bélica por parte do regime norte-americano reforçará o encerramento do Estreito de Ormuz e provocará também o encerramento de outros estreitos e pontos de estrangulamento”, alertou o secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irão, Mohamad Bagher Zolgadr, segundo informa a agência Tasnim, ligada à Guarda Revolucionária iraniana, citada pela agência de notícias Efe.

Zolgadr alertou que “o preço será pago pela economia mundial e pelo mercado energético“, aludindo ao aumento dos preços do petróleo bruto devido ao bloqueio do Estreito de Ormuz, por onde, antes da guerra, passava um quinto do petróleo mundial.

Também o comandante do Quartel-General Central Jatam al Anbiya, o general-de-divisão Ali Abdolahi, em comunicado, citado também pela Efe, deixou um aviso aos países do Médio Oriente, alertando que “devem reconsiderar a sua cooperação e colaboração com os Estados Unidos”.

“Caso contrário, qualquer país que se torne o escudo defensivo dos Estados Unidos, um país criminoso e agressor, arderá no fogo da guerra”, disse. Segundo o alto comando militar, Washington “continua, a um ritmo cada vez mais acelerado, a trilhar o caminho de uma escalada generalizada da guerra regional”, numa estratégia que, disse, pretende “expandir e consolidar um domínio ilegítimo sobre toda a região”.

Estas declarações surgem num contexto de tensão crescente entre Teerão e Washington, marcado por ataques recíprocos, pelo bloqueio naval norte-americano sobre portos e navios iranianos e pelo encerramento do Estreito de Ormuz por parte do Irão.

Nas últimas semanas, o Irão lançou ataques contra bases e alvos dos EUA em países da região, como o Kuwait, o Bahrein e a Jordânia, em resposta às ofensivas norte-americanas contra o seu território.

Este sábado, o Exército do Kuwait afirmou ter intercetado ataques iranianos com drones, embora Teerão ainda não tenha anunciado qualquer ofensiva.

A guerra no Médio Oriente começou em 28 de fevereiro com uma campanha de bombardeamentos dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão e já causou milhares de mortos na região, sobretudo no Irão e no Líbano.

Esta semana, o Irão e os Estados Unidos retomaram as trocas de ataques noturnos após vários dias de acalmia, embora não tenha sido registado qualquer ataque na noite de sexta-feira para sábado.

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