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Em comunicado divulgado pela agência de notícias semioficial Tasnim, a força militar iraniana indicou que “um navio mercante com o nome comercial Ishyka, propriedade do regime israelita e com bandeira de um país terceiro, foi atacado com potentes projéteis navais no porto Khalifa bin Salman, no Bahrein”.

De acordo com o site de monitorização marítima Vessel Finder, o Ishyka é um navio mercante com bandeira da Libéria, sendo que os últimos dados de localização, atualizados até à tarde de sexta-feira, colocavam o cargueiro precisamente no porto Khalifa bin Salman.

Até ao momento, o Centro de Comunicações do Bahrein não confirmou o ataque ao navio, limitando-se a referir, na sua mais recente atualização, que “os sistemas de defesa aérea das Forças de Defesa do Bahrein intercetaram e destruíram oito drones nas últimas 24 horas”.

Este incidente surge num contexto de forte escalada regional. Em 28 de fevereiro, os Estados Unidos e Israel lançaram uma ofensiva militar contra Irão, à qual Teerão respondeu com o encerramento do Estreito de Ormuz e com ataques dirigidos a Israel, a bases norte-americanas e a infraestruturas em vários países da região.

Entre os Estados afetados por esta vaga de ataques contam-se a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o Qatar, o Kuwait, o Líbano, a Jordânia, Omã e o Iraque, aumentando os receios de um alargamento do conflito no Médio Oriente.

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