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Segundo a Aljazeera, horas antes surgiram informações sobre ataques dos EUA a vários locais ao longo da costa sul do Irão. O Ministério das Relações Exteriores do Irão, que indica que os bombardeamentos norte-americanos atingiram instalações de vigilância costeira, acusa Washington de violar a Carta da Organização das Nações Unidas e o memorando de entendimento sobre o fim da guerra.

Os EUA já confirmaram os ataques. Numa publicação no X, garantem que ontem, dia 26, responderam a um ataque contra um navio comercial que circulava no Estreito de Ormuz.

A Guarda Nacional Islâmica afirma que vai responder se os ataques se repetirem e garante que “a resposta será mais abrangente e severa”.

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