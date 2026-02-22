Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Irão terá assinado um acordo confidencial com a Rússia, no valor de cerca de 500 milhões de euros, para a aquisição de milhares de mísseis portáteis, numa altura marcada pelo aumento das tensões regionais e pela aproximação de novas negociações nucleares com os Estados Unidos.

Segundo o jornal Financial Times, o contrato foi formalizado em dezembro, em Moscovo, e prevê o fornecimento de 500 sistemas MANPADS “Verba” e 2.500 mísseis superfície-ar 9M336 ao longo de três anos.

O acordo terá sido negociado entre a exportadora estatal de armamento Rosoboronexport e um representante do Ministério da Defesa iraniano, de acordo com documentos e fontes russas citadas pelo jornal. Teerão terá apresentado o pedido formal em julho de 2025, após ataques norte-americanos e israelitas ocorridos no mês anterior.

O calendário de entrega estabelece que o material militar será fornecido em três fases, entre 2027 e 2029. A cooperação militar entre os dois países tem vindo a intensificar-se nos últimos anos, incluindo o fornecimento de drones iranianos utilizados pelas forças russas na guerra na Ucrânia.

Mais recentemente, Moscovo e Teerão realizaram exercícios navais conjuntos no Golfo de Omã e no norte do Oceano Índico, a 19 de fevereiro, ao mesmo tempo que forças norte-americanas reforçavam a presença naval na região, num sinal de dissuasão face a possíveis desenvolvimentos militares.

A revelação surge poucos dias antes de uma nova ronda de negociações nucleares entre Washington e Teerão, marcada para dia 26 de fevereiro, em Genebra, num contexto internacional de crescente pressão diplomática e estratégica.

