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O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abás Araghchi, garantiu que Teerão manterá a passagem "completamente aberta pelo período restante do cessar-fogo", sublinhando a importância da estabilidade numa das principais rotas energéticas mundiais.

Já o ministro da Defesa israelita, Israel Katz, afirmou que o exército irá manter as posições conquistadas, incluindo uma faixa de até 10 quilómetros no sul do Líbano, durante o período de 10 dias de trégua. Segundo o ministro, as forças israelitas continuarão a atuar no terreno, nomeadamente na destruição de infraestruturas consideradas terroristas.

Milhares de civis tentam regressar às suas casas no sul do Líbano, provocando longas filas de trânsito na principal autoestrada que liga Beirute àquela região. O acesso à cidade de Tiro continua condicionado, uma vez que o principal ponte, atingido por um bombardeamento israelita na quinta-feira, ainda não foi totalmente reaberto.

Entretanto, o exército libanês acusou Israel de violar o cessar-fogo durante a madrugada, poucas horas após a sua entrada em vigor à meia-noite, levantando dúvidas sobre a estabilidade do acordo.

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