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Mohammad Baqer Zolqadr foi nomeado secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irão, de acordo com uma publicação feita esta terça-feira na rede social X pelo vice-presidente iraniano responsável pela área da Comunicação.

Zolqadr assume funções no principal órgão de coordenação de segurança do país, substituindo Ali Larijani, que morreu na sequência de um ataque ocorrido na semana passada.

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