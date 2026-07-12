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Em comunicado citado pela AFP, a Guarda Revolucionária iraniana afirmou que a embarcação foi alvo de tiros de advertência e obrigada a parar.

"Ao abrigo da insegurança provocada pela intervenção ilegal de forças estrangeiras, o estreito de Ormuz será encerrado até nova ordem e até ao fim das intervenções norte-americanas nesta região. Nenhum navio será autorizado a atravessá-lo", refere a nota.

A força militar de elite iraniana advertiu ainda que qualquer tentativa de abrir uma "rota ilegal" na região contará com uma resposta militar, incluindo ataques contra bases dos Estados Unidos no Golfo, caso considere existir interferência estrangeira.

Segundo a Guarda Revolucionária, a decisão foi tomada depois de várias embarcações terem desrespeitado as instruções para navegar apenas pelos corredores marítimos autorizados pelas autoridades iranianas.

O anúncio surge num momento de renovada tensão entre Teerão e Washington. Horas antes, o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araqchi, acusou os Estados Unidos de violarem o memorando de entendimento assinado entre os dois países ao aplicarem novas sanções ao círculo próximo do líder supremo iraniano, Mojtaba Khamenei.

De acordo com Araqchi, a decisão norte-americana representa mais um incumprimento dos compromissos assumidos e soma-se a outras alegadas violações por parte de Washington.

Os Estados Unidos e o Irão tinham assinado, a 17 de junho, um memorando de entendimento destinado a pôr fim ao conflito entre ambos, garantir a livre circulação no estreito de Ormuz e relançar negociações sobre o programa nuclear iraniano. Contudo, os confrontos voltaram a intensificar-se nos últimos dias, colocando novamente em causa a estabilidade da região.

O estreito de Ormuz liga o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã e ao oceano Índico, sendo um ponto estratégico por onde passa uma parte significativa das exportações mundiais de petróleo e gás natural. O eventual bloqueio da passagem poderá ter impacto nos mercados energéticos internacionais e agravar as tensões no Médio Oriente.