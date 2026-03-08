Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Mohsen Heydari, membro do corpo de seleção, declarou à agência estatal ISNA, citada pelo The Guardian, que “o candidato mais adequado, aprovado pela maioria da Assembleia de Peritos, foi determinado”. Outro membro, Mohammad Mehdi Mirbagheri, confirmou em vídeo divulgado pela agência Fars que “foi alcançada uma opinião firme que reflete a visão da maioria”.

O anúncio surge num contexto de forte tensão regional. O exército israelita avisou que continuará a perseguir qualquer sucessor do falecido líder supremo do Irão. Numa publicação na rede social X, em farsi, o exército afirmou que qualquer pessoa envolvida na nomeação do sucessor de Khamenei será considerada um alvo.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.