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A medida foi aprovada pelo executivo e prevê que o salário mínimo mensal passe de 103 milhões para 166 milhões de riais no próximo ano do calendário persa, que se inicia dentro de dias. O Governo anunciou ainda um aumento proporcional dos abonos familiares.

O Irão procede a uma atualização anual do salário mínimo em função da inflação, que se agravou significativamente devido às sanções internacionais e à instabilidade regional. Atualmente, a moeda iraniana é negociada a cerca de 1,47 milhões de riais por dólar, refletindo uma forte desvalorização.

A decisão surge na sequência de protestos antigovernamentais iniciados em dezembro passado, motivados pelo elevado custo de vida e pela perda do poder de compra. As manifestações evoluíram rapidamente para um movimento de contestação mais amplo ao regime instaurado após a Revolução Islâmica de 1979.

De acordo com organizações de defesa dos direitos humanos, as autoridades reprimiram duramente os protestos, com milhares de mortos em todo o país.

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